США призывают Киев и Москву послушаться Трампа и начать переговоры, заявляет представительство страны в ООН.
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США призывают Киев и Москву послушаться Трампа и начать переговоры, заявляет представительство страны в ООН.
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