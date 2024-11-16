📹🏮Малозаметный FPV-дрон-"камикадзе" "Ланцет" вывел из строя РСЗО "Сивалка ВМ-8" ВСУ с радиусом действия до 6 км.
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📹🏮Малозаметный FPV-дрон-"камикадзе" "Ланцет" вывел из строя РСЗО "Сивалка ВМ-8" ВСУ с радиусом действия до 6 км.