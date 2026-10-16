Путин поставил новые задачи перед бизнесом. Что изменится для инвесторов и владельцев пенсионных накоплений Президент России Владимир Путин провёл по видеосвязи встречу с представителями общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которой в этом году исполнилось 25 лет.