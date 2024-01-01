В Минске состоялся семинар старших тюремных священников.

27 декабря 2024 на базе Минского Введенского прихода состоялся итоговый семинар старших тюремных священников Белорусской Православной Церкви, участие в котором принял руководитель отдела по тюремному служению Бобруйской епархии протоиерей Виктор Смычник.
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