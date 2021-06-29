Уши, лапы, хвост

421 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Прекрасная парочка и прекрасная дружба!!!!Сорока научилась ...
  • Лариса Дормидонтова
    Какая сладкая парочка! Когда придёт срок, сорока, думаю, улетит и приведёт СВОЮ вторую часть к дому, а, может, и птен...Сорока научилась ...
  • елена куприянова
    Замечательное правосудие, сколько лет надо мучиться людям, чтобы оно свершилось. ДикостьМужчина два года ...

Маленький мальчик собрал из конструктора Лего коляску для щенка с инвалидностью

Маленький мальчик собрал из конструктора Лего коляску для щенка с инвалидностью

Щенок по имени Грейси родился без передних лапок. Малышку в возрасте 2-х дней просто выбросили заводчики.

Вернуться к статье
32
Обсудить
Элеонора Коган
Грейси повезло на хороших людей!!!
Элеонора Коган
А мальчик Дилан так вообще талантище, придумал, как помочь чудесной Грейси!!!!
Denilina
Храни Господь таких детей! Пока есть такие дети, ещё веришь, что у нашей страны есть будущее!

Картина дня

наверх