Маленький мальчик собрал из конструктора Лего коляску для щенка с инвалидностью

Уши, лапы, хвостВ мире животныхМаленький мальчик собрал из конструктора Лего коляску для щенка с инвалидностьюЩенок по имени Грейси родился без передних лапок. Малышку в возрасте 2-х дней просто выбросили заводчики.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганГрейси повезло на хороших людей!!!Элеонора КоганА мальчик Дилан так вообще талантище, придумал, как помочь чудесной Грейси!!!!DDenilinaХрани Господь таких детей! Пока есть такие дети, ещё веришь, что у нашей страны есть будущее!Комментировать
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