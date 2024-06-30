Тормозит и не работает? Как сэкономить память на смартфоне

Большое количество приложений и фотографий негативно сказывается на производительности телефона. Как избежать дефицита памяти на своем гаджете — рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков в беседе с «Известиями».
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