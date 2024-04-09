Intel представила ИИ-ускорители Gaudi 3, которые громят NVIDIA H100 по производительно...

Intel представила ИИ-ускорители Gaudi 3, которые громят NVIDIA H100 по производительности и энергоэффективностиСегодня на мероприятии Vision 2024 компания Intel представила множество новых продуктов, среди которых ИИ-ускорители Gaudi 3.
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