В Коми обнаружили части скелета плезиозавра

Часть скелета плезиозавра была обнаружена в Сысольском районе республике Коми, рассказали в Институте геологии КНЦ УрО РАН, сообщает 27 ноября пресс-служба ФИЦ Коми научный центр УрО РАН на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».