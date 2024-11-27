В Коми обнаружили части скелета плезиозавра

Часть скелета плезиозавра была обнаружена в Сысольском районе республике Коми, рассказали в Институте геологии КНЦ УрО РАН, сообщает 27 ноября пресс-служба ФИЦ Коми научный центр УрО РАН на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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