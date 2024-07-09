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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дино Дзофф: «Месси – великий игрок, но величайший из всех – Марадона. Лео может остаться в сборной еще на несколько лет и сыграть на следующем ЧМ»

Дино Дзофф: «Месси – великий игрок, но величайший из всех – Марадона. Лео может остаться в сборной еще на несколько лет и сыграть на следующем ЧМ»

10 июля аргентинская сборная сыграет с командой Канады в полуфинале Кубка Америка. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

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