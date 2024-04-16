«Москву» частично арестовали. Почему государство хочет забрать отель у стен Кремля

Страна и люди

У миллиардера Хотина хотят изъять в пользу государства часть отеля Four SeasonsМихаил Терещенко/ТАСС Судебные приставы решили изъять у миллиардера Алексея Хотина его статусные отель Four Seasons и торговую галерею у Красной площади.