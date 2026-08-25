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РИА Новый день

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Житель Салехарда взял карточку у знакомой и потратил с нее деньги, заработав уголовку

Житель Салехарда взял карточку у знакомой и потратил с нее деньги, заработав уголовку

Житель Салехарда взял чужую карточку, и теперь стал фигурантом уголовного дела о краже. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 41-летний мужчина в августе 2026 года житель взял банковскую карту знакомой и без ее разрешения направился в магазин.

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