Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Самсонова о том, что провела финал в Монреале через 2 часа после полуфинала: «Честно говоря, я бы хотела иметь больше времени»

Она взяла один гейм у Джессики Пегулы – 1:6, 0:6. В Канаде россиянка вышла в крупнейший финал в карьере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх