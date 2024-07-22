Журналист Боуз: Зеленского заставят начать переговоры с Путиным

Представители кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что обяжут его начать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, написал в своем аккаунте в соцсети X* ирландский журналист Чей Боуз.