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Журналист Боуз: Зеленского заставят начать переговоры с Путиным

Журналист Боуз: Зеленского заставят начать переговоры с Путиным

Представители кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что обяжут его начать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, написал в своем аккаунте в соцсети X* ирландский журналист Чей Боуз.

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