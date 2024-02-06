В Караганде совершенствуют онкологическую помощь

В Караганде для лечения онкобольных Многопрофильная больница № 3 создала два новых подразделения. На месте бывшей областной детской поликлиники после капитального ремонта открылся Химиотерапевтический центр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии