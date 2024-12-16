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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гербольдт о Самоделкиной: «Думаю, она рассчитывает на победу на чемпионате четырех континентов. Как минимум на пьедестал»

15 декабря Самоделкина победила на чемпионате Казахстана, набрав 175,70 балла по сумме программ. – Любая победа всегда престижна.

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