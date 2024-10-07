В трудные времена для России, проболтался сей гражданин по заграницам, а потом приехал и объявил, что он сын достойных родителей и ему непременно место работы в кремлёвской больнице, а потом свой бизнес, а потом две передачи на ТВ и реклама. ДА он не оден такой! В Россию проложен многоканальный "европуть".

Sema

Хорошее здоровье - это основа нашей жизни, поэтому следить за ним необходимо, а самолечением лучше не заниматься. При приеме лекарств нужно быть осторожными, так как передозировка лекарственными препаратами может привести к нежелательным последствиям. Любой человек, даже молодой и крепкий, может заболеть, поэтому молодость не является гарантом здоровья. В Библии написано: «Ведь человек не знает, когда придёт его час. Как рыба попадается в сеть и птицы — в ловушку, так и людей внезапно настигает беда» (Экклезиаст 6:12).