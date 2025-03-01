Чем заняться дома: «Партенопа», Боб Дилан и геодезисты

Посмотреть «Партенопа» «Кинопоиск» Партенопа красива, будто древнегреческая нимфа. Она носит имя в честь древнегреческого названия Неаполя, у берегов которого по легенде утопилась сирена, не сумевшая очаровать Одиссея.