Трое бизнесменов сядут за пол-миллиарда рублей, похищенных у Минобороны

ТН

Татьяна Недогреева

За такие деньги , заработанные " непосильным трудом" следует отдых в тюремном номере с телевизором, интернетом, икорокой и коньячком, с артистами, конденцианерами, свиданиями с людьми протвополжного пола,а так же с родными,близкими, друзьями и подельниками, с отпусками на побывку домой. Потом у.до. И аслуженный отдых за мучения в тюремных номерах. Досрочно. С путевкой на Канары. Денежки то ест. Припрятаны для такого случая.