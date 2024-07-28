Трое бизнесменов были осуждены за махинации на сумму почти 500 миллионов рублей, похищенных у Министерства обороны России.
Трое бизнесменов сядут за пол-миллиарда рублей, похищенных у Минобороны
Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Шойгу когда привлекут?
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3 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Олько сядут, а где конфискация? Здорово! Хорошие у нас законы…
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1 час.
ТН
Татьяна Недогреева
За такие деньги , заработанные " непосильным трудом" следует отдых в тюремном номере с телевизором, интернетом, икорокой и коньячком, с артистами, конденцианерами, свиданиями с людьми протвополжного пола,а так же с родными,близкими, друзьями и подельниками, с отпусками на побывку домой. Потом у.до. И аслуженный отдых за мучения в тюремных номерах. Досрочно. С путевкой на Канары. Денежки то ест. Припрятаны для такого случая.
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37 мин.
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