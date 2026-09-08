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Новости Тамбова

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Тамбовские власти хотят предусмотреть возможность сокращения субсидий на авиаперевозки

Тамбовские власти хотят предусмотреть возможность сокращения субсидий на авиаперевозки

Правительство Тамбовской области планирует предусмотреть возможность сокращения средств, которые выделяются авиаперевозчикам из регионального бюджета в качестве возмещения недополученных доходов.

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