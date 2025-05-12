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    Был бы чурка, шума бы не допустили...Одним ударом - дв...
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    Не повезло чуваку. Был бы он каким нибудь гамудьберидзе, анукян, ну на худой конец джамшутом, то и ни шума ни пыли бы...Одним ударом - дв...

Одним ударом - два перелома: Самбист против официантки - Бастрыкина просят разобраться

Одним ударом - два перелома: Самбист против официантки - Бастрыкина просят разобраться

Обычная вечеринка в клубе обернулась серьёзными последствиями для его сотрудницы. Девушка попросила гостей заплатить за счёт, после чего получила по лицу от огромного спортсмена.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
РЕЗОНАНСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. ОТКУПИТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ: КАК МИНИМУМ 5 ЛЕТ &quot;КОМАНДИРОВКИ&quot; В НОРИЛЬСК!
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29 мин.
Alex Nемо
Не повезло чуваку. Был бы он каким нибудь гамудьберидзе, анукян, ну на худой конец джамшутом, то и ни шума ни пыли бы не было. А тут сразу прям к Бастрыкину, как будто местные правоохранители из него душу не вытрясут. Забыл что он русский, видимо после длительного общения с чурками...
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22 мин.
Alex Nемо
Был бы чурка, шума бы не допустили...
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21 мин.
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