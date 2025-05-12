Одним ударом - два перелома: Самбист против официантки - Бастрыкина просят разобраться

Alex Nемо

Не повезло чуваку. Был бы он каким нибудь гамудьберидзе, анукян, ну на худой конец джамшутом, то и ни шума ни пыли бы не было. А тут сразу прям к Бастрыкину, как будто местные правоохранители из него душу не вытрясут. Забыл что он русский, видимо после длительного общения с чурками...