Обычная вечеринка в клубе обернулась серьёзными последствиями для его сотрудницы. Девушка попросила гостей заплатить за счёт, после чего получила по лицу от огромного спортсмена.
Одним ударом - два перелома: Самбист против официантки - Бастрыкина просят разобраться
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Владимир Соловьев
РЕЗОНАНСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. ОТКУПИТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ: КАК МИНИМУМ 5 ЛЕТ "КОМАНДИРОВКИ" В НОРИЛЬСК!
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29 мин.
Alex Nемо
Не повезло чуваку. Был бы он каким нибудь гамудьберидзе, анукян, ну на худой конец джамшутом, то и ни шума ни пыли бы не было. А тут сразу прям к Бастрыкину, как будто местные правоохранители из него душу не вытрясут. Забыл что он русский, видимо после длительного общения с чурками...
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22 мин.
Alex Nемо
Был бы чурка, шума бы не допустили...
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21 мин.
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