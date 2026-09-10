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Владельцу «Уралдорстроя» утвержден приговор за мошенничество

Владельцу «Уралдорстроя» утвержден приговор за мошенничество

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября, ФедералПресс. Челябинский областной суд оставил в силе приговор владельцу ООО «Уралдорстрой» Нверу Колозяну, осужденному за мошенничество в особо крупном размере при ремонте дороги.

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