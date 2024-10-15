Минутка объективной реальности

ч

чвсатпкьл

(каждый из которых считает своим долгом завести телеграм-канал и выкладывать туда свои бредовые рассуждения.) графоманство болезнь, навязчивое стремление к многосочинительству, к сочинению таких произведений, к которым у автора нет ни достаточных способностей, ни компетенции. Обычно произведения графоманов шаблонны, невыразительны и не представляют собой никакого интереса ни для читателей, ни для критиков. От их здесь в миртесен тесно.🤣😂