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Закон и Порядок

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Минутка объективной реальности

Минутка объективной реальности

Картинко для поржать с геббельсятРазвелось каких-то мутных типов, каждый из которых считает своим долгом завести телеграм-канал и выкладывать туда свои бредовые рассуждения.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(каждый из которых считает своим долгом завести телеграм-канал и выкладывать туда свои бредовые рассуждения.) графоманство болезнь, навязчивое стремление к многосочинительству, к сочинению таких произведений, к которым у автора нет ни достаточных способностей, ни компетенции. Обычно произведения графоманов шаблонны, невыразительны и не представляют собой никакого интереса ни для читателей, ни для критиков. От их здесь в миртесен тесно.🤣😂
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20 час.
М
ММ
Хотелось бы верить...
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12 час.
Юрий Золотарев
Главное, чтобы евро-бандеровская ГИДРА понемногу издыхала!! А медленно или быстро - не суть важно.
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10 час.

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