Губернатор поручил установить график работ на бульваре Кокуй в Иванове

Работы по благоустройству бульвара Кокуй в Иванове стартовали 4 сентября. Планируется благоустроить пешеходную зону, высадить более 170 деревьев и кустарников, установить освещение, а также сохранить и привести в порядок парковку на 209 автомобилей.