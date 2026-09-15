Губернатор поручил установить график работ на бульваре Кокуй в Иванове

Работы по благоустройству бульвара Кокуй в Иванове стартовали 4 сентября. Планируется благоустроить пешеходную зону, высадить более 170 деревьев и кустарников, установить освещение, а также сохранить и привести в порядок парковку на 209 автомобилей.
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