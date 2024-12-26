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Царьград

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Трагедия в Селидово: Мать и ребёнок стали жертвами военных действий в ДНР

Трагедия в Селидово: Мать и ребёнок стали жертвами военных действий в ДНР

Солдаты ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребёнком.Украинские военнослужащие до освобождения Селидово в ДНР расстреляли там мать с ребенком, рассказала "РИА Новости" Елена Николаенко, уехавшая из города из-за боевых действий.

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Амара Карпова
ФАШИСТЫ💩
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