Трагедия в Селидово: Мать и ребёнок стали жертвами военных действий в ДНР

Солдаты ВСУ расстреляли в Селидово мать с ребёнком.Украинские военнослужащие до освобождения Селидово в ДНР расстреляли там мать с ребенком, рассказала "РИА Новости" Елена Николаенко, уехавшая из города из-за боевых действий.