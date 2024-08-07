Политолог Лиманов: взятие Торецка открывает путь к освобождению всей ДНР

Российские военные выходят на окраины Дзержинска, переименованного на Украине в Торецк. Близится крупная победа, так как взятие этого города открывает дорогу к освобождению всей территории ДНР, заявил 360.
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