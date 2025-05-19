Политика как он...
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Политика как она есть

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Лазаревой* грозит еще одно уголовное дело в России

Лазаревой* грозит еще одно уголовное дело в России

Представители общественного движения «Сорок сороков» потребовали провести проверку высказываний телеведущей Татьяна Лазаревой* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также проверить ее бизнес в России.

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