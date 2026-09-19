По информации Reuters, которая ссылается на два осведомлённых источника, Москва и руководство немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовятся к переговорам.
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Свежие комментарии
- DPA: в аэропортах...
- Срочна наступа-аа...
- ХЛ Срочна наступа-аа...
Сделаем Германию вновь великой! А давайте им ещё и оружие поставлять, чтоб хохлам передавали.
Может вернуться старая Романовская тенденция: у последнего русского царя практически не было русской крови...
Наши поганые капиталисты опять попрут народную нефть нашим врагам почти за бесплатно---знаем, видели, проходили..........................Доколе!!!!!!!! Суки !!!
надоела эта наивность, нам гадят а мы им газ нефть и тд
Пустая болтовня очередных фюреров.