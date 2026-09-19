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Reuters: Москва и АдГ готовят переговоры о возвращении российского газа в ФРГ

Reuters: Москва и АдГ готовят переговоры о возвращении российского газа в ФРГ

По информации Reuters, которая ссылается на два осведомлённых источника, Москва и руководство немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовятся к переговорам.

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Профиль пользователя Betahon
Betahon

Может вернуться старая Романовская тенденция: у последнего русского царя практически не было русской крови...

Профиль пользователя Boris Borisov
Boris Borisov

Наши поганые капиталисты  опять попрут народную нефть нашим врагам почти за бесплатно---знаем,   видели,   проходили..........................Доколе!!!!!!!! Суки !!!