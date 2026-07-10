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Спорт Уик-Энд

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Эммануэль Ваньоньи! Пал мировой рекорд в беге на 1000 метров, установленный почти 27 лет назад

Эммануэль Ваньоньи! Пал мировой рекорд в беге на 1000 метров, установленный почти 27 лет назад

Кенийский легкоатлет Эммануэль Ваньоньи стал автором нового мирового рекорда в беге на 1000 метров. Историческое достижение было установлено на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Монако, сообщаетbookmaker-ratings.

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