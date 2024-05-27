Андрей Вахрушев открыл выставку творческих работ «Завет»

Пасха - это праздник воскрешения Иисуса Христа, праздник надежды, мира и прощения. В честь этого события "Культурный центр "Наследие" открыл выставку творческих работ «Завет», где художники Салехарда представили свое видение главного христианского праздника.
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