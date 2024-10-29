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Царьград

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Украинский депутат унизил Зеленского после выпада в адрес Гуттериша: "Выглядит жалко"

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, унизил Владимира Зеленского после выпада в адрес генсека ООН Антониу Гуттериша.

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