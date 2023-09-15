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Гран-при среди юниоров. Чжу Хон Лим, Накамура, Пито, Янхао Ли, Мартынов выступят с произвольными программами

Гран-при среди юниоров. Чжу Хон Лим, Накамура, Пито, Янхао Ли, Мартынов выступят с произвольными программами

Гран-при среди юниоров 4-й этап Осака, Япония Юноши Короткая программа Начало – 13.10 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

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