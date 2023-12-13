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Медведев: США понимают, что РФ продолжит давить неонацистов на Украине

Медведев: США понимают, что РФ продолжит давить неонацистов на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал последние заявления американского президента Джо Байдена, сделанные в рамках встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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