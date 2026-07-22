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Кольцо за 25 миллионов и слухи о миллиардере: как Алина Загитова строит жизнь вне спортивного пьедестала

Кольцо за 25 миллионов и слухи о миллиардере: как Алина Загитова строит жизнь вне спортивного пьедестала

В начале 2026 года в личном блоге Алины Загитовой появилось фото из Сочи, которое мгновенно спровоцировало волну обсуждений в Сети.

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