Саудовская Аравия наносит ответные удары в Йемене

REUTERS/Southern Giants Brigades Атаки Саудовской Аравии затронули практически все ключевые города под контролем хуситов, включая столицу Сана.
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