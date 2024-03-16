Выяснено, кто в РФ больше всего доволен своей карьерой

Больше всего довольный своей карьерой жители Волгограда — 46% опрошенных жителей города оценили ее на 9-10 баллов из 10, показали результаты исследования сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении Банки.
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