Беременная Саша Трусова в наряде из цветов на нежных кадрах с Макаром Игнатовым

О беременности Саши Трусовой заговорили еще в январе — тогда эту новость распространили СМИ. Однако сама спортсменка не спешила подтверждать слухи, публикуя фото, на которых не было видно округлившегося живота.
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