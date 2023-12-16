На электрическом Dongfeng в минус 30

Раньше ниша брутальных внедорожников была занята одним и тем же набором моделей. Дорог Mercedes G-Класса? Посмотрите на Jeep Wrangler! Хочется чего-то более нефильтрованного? Есть Land Rover Defender и даже УАЗ.
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