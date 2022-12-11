Колосков о ЧМ-2022: «Финал Франция – Аргентина стал бы спасением лица мирового футбола»

Вячеслав Колосков считает, что финал Аргентина – Франция стал бы спасением лица футбола. «У меня ощущение, что сейчас преимущество имеют команды, которые играют от обороны, выставляя автобус и ища счастье на контратаках и на стандартах, в том числе пенальти.
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