FIS сняла отстранение с норвежских прыгунов с трамплина

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отменила временное отстранение пяти норвежских прыгунов с трамплина, которые, предположительно, были причастны к незаконным манипуляциям с экипировкой на чемпионате мира в Тронхейме .
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