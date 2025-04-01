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Журнал о бизнесе и инвестициях

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FIS сняла отстранение с норвежских прыгунов с трамплина

FIS сняла отстранение с норвежских прыгунов с трамплина

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отменила временное отстранение пяти норвежских прыгунов с трамплина, которые, предположительно, были причастны к незаконным манипуляциям с экипировкой на чемпионате мира в Тронхейме .

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