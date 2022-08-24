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Власти Турции решили подтолкнуть Россию к сдаче Крыма Украине

Власти Турции решили подтолкнуть Россию к сдаче Крыма Украине

Официальный представитель главы Турции Ибрагим Калын побеседовал с американским телеканалом CNN, где поделился позицией Анкары по поводу возможных мирных переговоров России и Украины, которые недавно предлагал провести в Стамбуле Реджеп Эрдоган.

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