Поверив аферистам, жительница Архангельска лишилась 1,7 миллиона рублей

16 января ей пришло сообщение в популярном мессенджере от человека, представившегося бывшим руководителемМужчина сообщил о подозрительных денежных операциях в компании и предупредил, что с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов.
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