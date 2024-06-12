11 июня Путин провел совещание с участием Белоусова и Герасимова

Накануне вечером президент Владимир Путин провёл совещание, на котором присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие округами, они же командующие группировок.
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