Калужская прокуратура нашла в сети сайт, продававший запрещенную атрибутику

Кировский межрайонный прокурор подал в суд иск против сайта, разместившего объявления о продаже запрещенной в России символикиКировский межрайонный прокурор подал в суд иск против сайта, разместившего объявления о продаже запрещенной в России символики.
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