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Тульские новости

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Разбор матча тульского «Арсенала» и хабаровского СКА

Разбор матча тульского «Арсенала» и хабаровского СКА

Последний день лета Тула провожала матчем лидера Первой лиги с ее аутсайдером. К счастью для местных любителей футбола, в роли лидера выступал «Арсенал», демонстрирующий на старте этого сезона сверхнадежную игру в обороне, регулярно приносящую очки в копилку команды.

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