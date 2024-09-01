Разбор матча тульского «Арсенала» и хабаровского СКА

Последний день лета Тула провожала матчем лидера Первой лиги с ее аутсайдером. К счастью для местных любителей футбола, в роли лидера выступал «Арсенал», демонстрирующий на старте этого сезона сверхнадежную игру в обороне, регулярно приносящую очки в копилку команды.