Уровень тревожности в российском обществе достиг рекордных значений

Уровень тревожности среди россиян достиг максимального значения с начала года наблюдений. На это обратил внимание политолог Илья Гращенков, комментируя результаты последнего исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
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