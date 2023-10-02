В Steam можно бесплатно сыграть в российский киберпанк-боевик, где главный гер...

В Steam можно бесплатно сыграть в российский киберпанк-боевик, где главный герой — киборг ВасилийВ Steam и EGS стала доступна демоверсия KIBORG — брутального киберпанк-боевика с элементами «рогалика», который находится в разработке у российской студии Sobaka.
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