В России растет число студентов из Индонезии

Численность индонезийских студентов в российских вузах превысила 600 человек. Показатель демонстрирует устойчивую динамику роста, отражая повышающийся интерес молодежи Индонезии к образовательным программам РФ.
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