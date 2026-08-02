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В России растет число студентов из Индонезии

В России растет число студентов из Индонезии

Численность индонезийских студентов в российских вузах превысила 600 человек. Показатель демонстрирует устойчивую динамику роста, отражая повышающийся интерес молодежи Индонезии к образовательным программам РФ.

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