В Чите военнослужащего оштрафовали за фальшивые права

В Чите вынесли обвинительный приговор военнослужащему Артуру Жданову.Пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда сообщила, что он купил в Telegram-канале у неустановленного лица поддельные водительские права.
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