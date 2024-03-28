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Царьград

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В Чите военнослужащего оштрафовали за фальшивые права

В Чите военнослужащего оштрафовали за фальшивые права

В Чите вынесли обвинительный приговор военнослужащему Артуру Жданову.Пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда сообщила, что он купил в Telegram-канале у неустановленного лица поддельные водительские права.

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