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Путин выставил два условия США для заключения сделки, считает Кедми

Путин выставил два условия США для заключения сделки, считает Кедми

Сегодня 3,8K прочитали Даже если судить исключительно по информации из открытых источников, между высшим политическим руководством России и истеблишментом США постоянно ведётся непрекращающийся двухсторонний диалог.

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