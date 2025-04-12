АНГЕЛ АНГЕЛ

Надо усилить атак по вей территории хохлостана, уничтожать всю инфраструктуру пусть в дерьме плавают, Впереди оето, что вызовет инфекционные заболевания. Сейчас все средства хороши. Иностранцы не полезут хохлы побегут в европу сметут все погранпереходы. Тем самым создадут проблемы во всей еврозоне. Побегут бандеровцы, нацики, УПА, отправят туда свои семьи. То какую они устроили трагедию в Волыни детской шалостью будет с тем что они устроят в евросоюзе. Эта наша задача и пусть это станет болью их спонсоров. Евросоюзу не мешало бы подумать сколько оружия осело в европе благодаря контрабанде с хохлостана. Все это вооружение, финансы осевшие у тех кому нужна война будут работать протих тех, кто финансировал. США нужна такая европа, которая послевоенные времена после ВОВ будут выглядеть Лувром. Воевать в европе некому, а вот объединившись с нациками в европе, немцами, они ее всю оккупируют за месяц. Так что хлебать европа будет с полна...